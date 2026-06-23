Horarios definidos para los octavos de la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab 2026 arrancará esta semana y ya se tienen definidos los horarios para su ronda de octavos de final de esta nueva competencia avalada por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala y organizada en conjunto con el Grupo Financiero Bantrab.
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La actividad comenzará el sábado 27 de junio con el duelo entre Flores FC y Nueva Santa Rosa. Más tarde, Xelajú MC visitará a Sayaxché. La jornada sabatina concluirá con dos encuentros en simultáneo: Amatitlán frente a Antigua GFC y Municipal R19 contra Deportivo San Pedro.
Los octavos finalizarán el domingo 28 con tres compromisos: Toros Taxisco contra Chiquimula, Acatenango frente a Santa Lucía Cotzumalguapa y Fraijanes ante Deportivo Mixco. La ronda se cerrará con el enfrentamiento entre Potum FC y Aurora FC.
Tras esta fase, los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de julio, las semifinales el 11 y 12 del mismo mes, mientras que la gran final quedó programada para el 18 de julio.
Avisados
Tras la salida de Municipal y Suchitepéquez de este torneo, la Federación de Futbol de Guatemala emitió un comunicado recordando que la participación en la Supercopa es obligatoria para los clubes que ya están inscritos.
Además, advirtió que no se permitirán nuevas renuncias y que podrían aplicarse sanciones, al tratarse de una competencia oficial reconocida dentro de la actual temporada.
Así la programación de los partidos de octavos de final:
SÁBADO 27
- Flores FC - Nueva Santa Rosa / 9:00 a. m.
- Sayaxché - Xelajú / 3:00 p. m.
- Amatitlán - Antigua / 7:00 p. m.
- Municipal R19 - San Pedro / 7:00 p. m.
DOMINGO 28
- Toros Taxisco - Chiquimulilla / 11:00 a. m.
- Acatenango - Santa Lucía Cotz. / 11:00 a. m.
- Fraijanes - Mixco / 11:00 a. m.
- Poptún - Aurora / 2:00 p. m.