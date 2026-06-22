Erick Japa se une a los entrenamientos del campeón Municipal

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Municipal y Comunicaciones continúan siendo protagonistas durante la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026, con novedades importantes en sus respectivas plantillas.

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Por un lado, Municipal compartió este lunes las primeras imágenes de su nuevo delantero extranjero, Erick Japa, quien ya se incorporó oficialmente a los trabajos del vigente campeón nacional.

El atacante dominicano llegó al Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso, ubicado en Santa Catarina Pinula, donde completó las evaluaciones médicas correspondientes y posteriormente realizó su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Inicia una nueva etapa.

Erick Japa se incorpora a la pretemporada escarlata.#VamosRojos pic.twitter.com/Tdl4UVAa5S — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) June 22, 2026

La incorporación de Japa representa una de las principales apuestas ofensivas del conjunto escarlata para la temporada 2026-2027, en la que buscará defender el título y competir por nuevos objetivos tanto a nivel nacional como internacional.

Otra baja

Mientras tanto, Comunicaciones confirmó la salida del mediocampista mexicano Gael Sandoval, quien no entra en los planes del cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa para la próxima campaña.

Con la salida de Sandoval, los cremas liberan una plaza de extranjero, situación que podría abrir la puerta a la llegada de nuevos refuerzos en las próximas semanas para fortalecer la plantilla.