Hospital Roosevelt confirma que ya hay visita para pacientes

El centro asistencial abre por completo sus puertas luego de haber mantenido ciertas restricciones.
El Hospital Roosevelt había mantenido suspensión de actividades en áreas de encamamiento, restricciones en consultas externas y visitas a pacientes internados desde el paso 18 de enero debido a los ataques realizados a agentes de la PMT.
Se habían tomado estas medidas como recomendación de las autoridades de seguridad del país para resguardar a las personas dentro del hospital y a sus visitantes. Se mantuvo esa decisión hasta el 21 de enero cuando se retomaron labores exceptuando las visitas a pacientes.
Este miércoles 28 de enero el hospital permite nuevamente las visitas a personas internadas en todas las especialidades, únicamente se deben corroborar horarios para poder ingresar.