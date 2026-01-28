Versión Impresa
Hospital Roosevelt confirma que ya hay visita para pacientes

  • Por Reychel Méndez
28 de enero de 2026, 10:21
Luego de varias restricciones aplicadas al centro asistencial, se han abierto las puertas este miércoles.&nbsp; (Foto: Archivo/Soy502)

El centro asistencial abre por completo sus puertas luego de haber mantenido ciertas restricciones. 

El Hospital Roosevelt había mantenido suspensión de actividades en áreas de encamamiento, restricciones en consultas externas y visitas a pacientes internados desde el paso 18 de enero debido a los ataques realizados a agentes de la PMT.

Se habían tomado estas medidas como recomendación de las autoridades de seguridad del país para resguardar a las personas dentro del hospital y a sus visitantes. Se mantuvo esa decisión hasta el 21 de enero cuando se retomaron labores exceptuando las visitas a pacientes. 

Este miércoles 28 de enero el hospital permite nuevamente las visitas a personas internadas en todas las especialidades, únicamente se deben corroborar horarios para poder ingresar. 

