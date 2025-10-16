El hombre que asaltó a una menor de edad y agredió a otros niños

Vecinos denuncian a presunto asaltante que tiene tres órdenes de captura y nueve antecedentes



Jacinto, de 33 años, fue capturado en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, luego que un grupo de personas que lo tenían retenido lo acusaran de haber asaltado a una menor de edad. pic.twitter.com/QhMUst8cXu