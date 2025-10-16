El hombre que asaltó a una menor de edad y agredió a otros niños

Además, tiene denuncia por negarse a pasar asistencia económica.
Vecinos de Baja Verapaz denunciaron a un presunto asaltante que tiene tres órdenes de captura y nueve antecedentes penales.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Jacinto, de 33 años, en San Miguel Chicaj.
Cuando los agentes llegaron, un grupo de personas lo tenía retenido, pues lo acusaron de haber asaltado a una menor de edad.
Según las autoridades, al identificarlo, verificaron que tiene tres órdenes de captura por violencia contra la mujer, maltrato contra personas menores de edad y negación de asistencia económica.
Además tiene nueve antecedentes por hurto agravado, faltas a la propiedad y violencia contra la mujer.