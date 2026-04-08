Hospitalizan a integrante de la banda Molotov

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El integrante "Molotov", Tito Fuentes, fue hospitalizado el 8 de abril según medios mexicanos.

Debido a las adicciones el músico sufrió varias lesiones en el tabique de su nariz enfrentando problemas de salud que lo llevaron al coma inducido y a someterse a varias cirugías por una infección facial.

Micky Huidobro, otro de los integrantes de la banda de rock explicó al medio "Sale el sol" que Fuentes nuevamente fue intervenido para la reconstrucción de su rostro.

Foto: AFP.

"Recién lo acaban de intervenir... una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año", explicó.

"Empezó en el 2020, lleva seis años de todo esto, el primero encerrón fue en el 2020 en la pandemia, el segundo fue más adelante. A Tito lo quiero mucho, lo estimo mucho, es de mis mejores amigos", dijo, afirmando que dejó las drogas.

Tito Fuentes

Ismael Fuentes de Garay (Ciudad de México, 6 de septiembre de 1974) es un cantante y guitarrista mexicano, hijo de un exiliado barcelonés de la posguerra. Antes de formar Molotov era parte de un grupo de rock llamado "La Candelaria" del cual también formaba parte Micky Huidobro.

Foto: Redes sociales.

Molotov

El grupo mexicano formado en 1995 que fusiona rock con rap y metal, formado por Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala. Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas? (1997), registró más de un millón de copias vendidas.

La mayoría de sus canciones del grupo son conocidas por su contenido de sátira política y crítica social hacia el gobierno mexicano y la sociedad, motivo por el cual fueron objeto de censura al principio de su trayectoria.



