El rincón que guarda los secretos de Huehuetenango desde 1885

-

Descubre el histórico Hotel Zaculeu en Huehuetenango, una joya con 141 años de tradición que fusiona arquitectura colonial y moderna. Fundado en 1885, este emblemático recinto fue el primer hospedaje del departamento y hoy continúa recibiendo a viajeros como un legado de la familia Jacinto Alvarado

TE PUEDE INTERESAR: Nueva Santa Rosa: El corazón de la panela y el café de altura en Guatemala

Desde 1885 en el corazón de la cabecera departamental de Huehuetenango ha permanecido en pie la casa de huéspedes u hotel Zaculeu, el cual fue el primero en su categoría y que con los años ha albergado a miles de viajeros hasta la fecha.

Desde la época colonial los visitantes que han pisado tierras huehuetecas lo han convertido en un un recinto que guarda historia y tradición familiar que superó los más de cien años en pie.

Así luce actualmente la fachada del hotel. Se dice que su nombre se debe a que allí se hospedaron los arqueólogos que restauraron las ruinas de Zaculeu. (Foto: Archivo)

Ubicado en la 1a. calle y 5a. avenida de la zona 1 de la ciudad, este lugar de descanso para los viajeros y turistas fue fundado por un hombre originario de Comitán de Domínguez, Chiapas, México, a quien solo se le conoció por su apellido Guillén, según las investigaciones hechas por Carlos Rivas y que fueron publicadas en la revista Arenilla.

Con la conquista española, el departamento formó parte del Curato de la Provincia de Los Altos, Totonicapán, convirtiéndose en una importante ruta para los viajeros, misioneros y comerciantes españoles y mexicanos, que se dirigían a pie o en mulas a pueblos como San Martín Cuchumatán, Chiantla y Aguacatán, por el camino real y necesitaban un lugar donde pasar la noche para descansar, comer algo y continuar hacia su destino.

En el interior se encuentra esta fuente, que tiene más de cien años. (Foto: Archivo)

Al principio la posada contaba con cinco habitaciones, merienda y una caballeriza, la cual con el paso del tiempo y por el desuso de caballos fue convertida en restaurante. Ante la demanda de huéspedes, poco a poco el lugar fue creciendo sin perder su originalidad.

Existen algunas lagunas históricas en cuanto al origen del hotel y de sus propietarios, pues se dice que el hotel ha tenido varios nombres; uno de ellos fue Appel, Posada Castillo, Hotel Gálvez y Hotel Zaculeu como es llamado actualmente.

En su interior se encuentra la fotografía de Jacinto Sosa, uno de los propietarios del hotel. (Foto: Archivo)

Entre sus propietarios y administradores se menciona a Rodolfo Appel Guillermo Tornoe, Familia Ardón Umaña, Jacinto Alvarado, hijos, nietos y bisnietos.

De acuerdo con los últimos registros proporcionados por uno de sus administradores, el hotel ya suma 141 años de historia en el departamento, posee 37 habitaciones coloniales y modernas, restaurante, salones de eventos hasta para más de cien personas, gimnasio, café bar, áreas de descanso, una fuente antigua, entre sus principales atractivos.

La parte antigua se ha remodelado para dar lugar a un café bar. (Foto: Archivo)

Desde que el hotel fue comprado por el empresario huehueteco, don Jacinto Alvarado, en 1974, ha pasado por cuatro generaciones que conforman sus hijos, nietos y bisnietos.

En la actualidad el hotel ha extendido sus servicios, mezclando el toque colonial con lo moderno, sin perder ese toque característico que guardan sus paredes, las cuales fueron construidas de ladrillo y adobe, y que han sobrevivido al paso del tiempo.