Nueva Santa Rosa: El corazón de la panela y el café de altura en Guatemala

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Sus trapiches tradicionales y cooperativas cafetaleras de exportación convierten a Nueva Santa Rosa en un pilar económico y un destino turístico imperdible para quienes buscan desarrollo y tradición en las Tierras Altas Volcánicas.

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Como Villa de Nueva Santa Rosa o la Nueva de Oriente, así era conocido en sus inicios el municipio de Nueva Santa Rosa, aunque en la actualidad se le conoce también como la Ciudad del Futuro.

El municipio se ubica al norte del departamento; cuenta con 67 kilómetros cuadrados y una estimación de 49 mil habitantes.

En la actualidad, Nueva Santa Rosa es una de las ciudades que llama la atención por los destinos turísticos que ofrece y las diversas actividades por hacer.

El municipio está ubicado al norte de Santa Rosa. (Foto: Byron Mazariegos/Colaborador)

En la primera quincena de noviembre celebran su feria patronal en honor a Cristo Rey, por lo que los pobladores se unen para festejar.

Según se sabe, el municipio destaca por la producción de panela y café, que es a lo que la mayoría de lugareños se dedican.

El municipio en su momento estuvo anexado a Santa Rosa de Lima, pero después se separó.

El lugar ofrece diversos destinos y actividades para la población. (Foto: Byron Mazariegos/Colaborador)

Toma nota

El municipio cuenta con la aldea Jumaytepeque, que remonta sus orígenes a la etnia prehispánica xinka.

En las partes más bajas del cerro se encuentran algunos centros ceremoniales que son montículos, donde se han encontrado algunos objetos antiguos tallados en barro, jade o piedra.

El Proceso de Separación y Autonomía

Separación territorial: Los habitantes locales deseaban separarse y dejar de depender del municipio de Santa Rosa de Lima.

Origen del nombre : Debido a este deseo de independencia, los pobladores eligieron bautizarlo bajo el concepto de una "Nueva" Santa Rosa.

: Debido a este deseo de independencia, los pobladores eligieron bautizarlo bajo el concepto de una "Nueva" Santa Rosa. Anexiones territoriales: Durante el proceso de reordenamiento del área, el municipio vecino de Jumaytepeque se eliminó y pasó a integrarse de forma definitiva como una aldea de Nueva Santa Rosael 2 de octubre de 1935.

El cultivo de café destaca en la región. (Foto: Conebosque)

Identidad Moderna

Títulos urbanos: Los propios ciudadanos notables del territorio lo han denominado a lo largo de los años como "La Nueva de Oriente" o "La Ciudad del Futuro" debido a su constante desarrollo e infraestructura comercial.

Productores y sector de café

Conocido tradicionalmente en la región como la "Tierra del Café", el municipio cuenta con suelos de origen volcánico que otorgan una alta fertilidad y un drenaje ideal para la caficultura de altura.

El café y la panela (derivada de la caña de azúcar) constituyen los pilares agrícolas y económicos fundamentales del municipio.

La panela es de los productos que identifican a los pobladores, razón por la que les dicen paneleros. (Foto: Portal del Comercio)

Cooperativa Nueva Esperanza del Bosque (CONEBOSQUE): Fundada en 2004, agrupa a pequeños y medianos caficultores locales para procesar, certificar y comercializar café con calidad de exportación.

Café Xinka: Proyecto comunitario y de autogestión enfocado en la producción sostenible. Opera en municipios cercanos y sectores de Nueva Santa Rosa como un modelo respetuoso con el medio ambiente.

Pequeñas fincas y productores familiares: El municipio alberga múltiples unidades productivas independientes y fincas familiares que distribuyen café pergamino o procesado (en variedades de lavado, honey y naturales).

En las cooperativas se encargan de cultivar café para su venta. (Foto: Conebosque)

Sector de panela

La producción de panela (o rapadura) es una tradición histórica que se concentra en los trapiches artesanales y semi-industriales.

Trapiche de Gelmer Méndez : Ubicado en la aldea El Chupadero. Es catalogado como uno de los trapiches más grandes y tradicionales del municipio, generando empleo directo para decenas de familias.

: Ubicado en la aldea El Chupadero. Es catalogado como uno de los trapiches más grandes y tradicionales del municipio, generando empleo directo para decenas de familias. Finca El Prisma : Reconocida por su trapiche de carácter semi-industrial. Ha estado a la vanguardia local en la implementación de mejores prácticas y herramientas de gestión ambiental para optimizar la combustión en sus hornos.

Aldea Chapas (Finca Escamillas) : Una de las zonas pioneras en el cultivo de caña panelera desde la década de 1960. Sentó las bases de la producción masiva de cargas de panela.

Cooperativa Nueva Esperanza del Bosque (CONEBOSQUE) fue fundada en 2004 con la visión de procesar y comercializar café producido por pequeños y medianos caficultores. (Foto: Conebosque)

Ubicación geográfica

El municipio de Nueva Santa Rosa se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de la cabecera departamental Cuilapa y está a 75 km de la Ciudad de Guatemala. Se ubica en la región fisiográfica denominada «Tierras Altas Volcánicas», sus suelos son de origen volcánico (pómez), con una precipitación pluvial que oscila entre 1,100 y 1,350 mm.

Está completamente rodeado por municipios del departamento de Santa Rosa; limita al norte con los municipios de Casillas y San Rafael las Flores, al sur y al este con la cabecera departamental de Cuilapa y al oeste con los municipios de Santa Rosa de Lima y Santa Cruz Naranjo.