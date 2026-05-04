Postuladora cierra hoy la recepción de impugnaciones a la nómina de Fiscal General

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La Comisión de Postulación cierra este día la recepción de impugnaciones a la nómina de candidatos para Fiscal General.

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Este día finaliza el plazo para presentar impugnaciones contra la nómina de seis candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), entregada al presidente de la República.

Las objeciones se reciben en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en horario de 8:00 a 15:30 horas.

La lista está integrada por: Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Carlos Alberto García Alvarado.

Proceso con ajustes

El proceso inició con 59 aspirantes. Tras la depuración y evaluación de expedientes, la Comisión de Postulación redujo el número a 48 candidatos.

Inicialmente, solo ocho aspirantes superaron la nota mínima, por lo que la Comisión bajó la línea de corte de 75 a 70 puntos para ampliar la lista de elegibles.

Tercer y último día de recepción de impugnaciones a la nómina



A las 08:00 horas inició el plazo para la recepción de impugnaciones a la nómina de seis candidatos. Esto es ante la comisión de postulación, dentro del proceso de elección de fiscal general y jefe del… pic.twitter.com/3spYXQWPjH — Guatemala Visible (@guatevisible) May 4, 2026

Cambio por resolución de la CC

La primera nómina fue anulada tras un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó revisar el cómputo del ejercicio profesional de algunos aspirantes.

Luego de repetir la votación, la Comisión integró una nueva nómina en la que Carlos Alberto García Alvarado sustituyó a Zoila Tatiana Morales Baldizón.