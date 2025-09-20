Hoy es el Día de Batman, conoce la razón

- Batman se conmemora con maratones, cómics y colecciones. LEE: ¿Batman, eres tú? Captan a superhéroe paseando por toda la Sexta Avenida (video) Hoy es un día especial para los fanáticos de los superhéroes y del universo de DC, debido a que hoy se celebra oficialmente el Día de Batman. Batman es conmemorado cada año el tercer sábado de septiembre. Esta tradición fue establecida por DC y Warner Bros, con el fin de mantener viva su relevancia entre las nuevas generaciones. Batman, el héroe sin superpoderes que conquistó generaciones. (Foto: X) PODRÍA GUSTARTE: Batman, Superman y otros superhéroes que visitaron Guatemala Creado por Bob Kane y Bill Finger, el héroe de Gótica debutó en el Detective Comics #27 en 1939 y, desde entonces, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, siendo el protagonista de algunos de los filmes más taquilleros en su género. Desde 1939, el murciélago de Gótica sigue marcando la cultura pop. (Foto: X) El "Caballero de la noche" no tiene superpoderes, pero su inteligencia, determinación, dinero y sentido de la justicia lo convierten en un símbolo de lucha contra la maldad. Celébralo: Lee uno de sus cómics clásicos o actuales.

Haz un maratón de películas o series.

Visita tu tienda de cómics más cercana.

Comparte tu historia favorita de Batman en las plataformas.

Usa una camiseta con el logo del murciélago.