Guatemala gana Reina Internacional de Independencia 2025

-

La guatemalteca Ana Recinos es la nueva Reina Internacional de las Fiestas de Independencia 2025, evento que resalta la cultura y unidad centroamericana.

En una noche donde destacó la cultura de la región, las embajadoras de la belleza de: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y México compitieron por la corona de Reina Internacional de las Fiestas de Independencia, evento desarrollado en el centenario Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango.

Ana Edith Recinos Sosa, representante de Guatemala, fue coronada Reina Internacional de las Fiestas de Independencia 2025 y expresó su alegría.

Un derroche de talento y cultura con la presentación del traje regional de cada país. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

“ "Celebramos las fiestas de independencia, de Guatemala y de Centroamérica y la mejor forma de hacerlo es demostrando nuestro civismo, cuidando nuestros espacios y apoyando a nuestra gente ” Ana Edith Recinos Sosa, ganadora

La reina recién electa, de 28 años, es originaria de Huehuetenango, es pedagoga, pero actualmente trabaja en bienes y raíces, aunque también se dedica a la comunicación, por lo que se considera multifacética.

Las representantes de países invitados realizaron las presentaciones en traje regional donde expresaron la riqueza de su cultura, mientras que lucieron su figura en traje de baño y la tercera presentación en traje de noche permitió que cada participante derrochar elegancia.

El punto artístico de apertura estuvo a cargo del Grupo de Danza Maya Raíces, mientras que el intermedio el artista Fredy Samayoa con temas como Qué voy a hacer con mi amor de Alejandro Fernández entre otros.





Las participantes celebraron al finalizar la velada. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El certamen es organizado por Fraternidad Quetzalteca, tiene por objetivo la unidad de los países en el área, y resaltar el carácter Centroamericano de las festividades de independencia, detalló Eduardo Ayala presidente de Fraternidad Quetzalteca.

