Huehuetenango acoge familias mexicanas desplazadas por violencia en Chiapas

Varias familias mexicanas se han desplazado a Huehuetenango en busca de refugio.

Autoridades guatemaltecas han registrado la llegada de ciudadanos mexicanos a Huehuetenango, quienes huyen de la violencia en el estado de Chiapas, México.

Según reportes del Ministerio de la Defensa Nacional, la Gobernación Departamental de Huehuetenango y la Municipalidad de La Democracia, aproximadamente 100 personas han recibido alojamiento en la Escuela de la Aldea Guailá desde el 10 de agosto.

Los residentes locales han contribuido al proceso de acogida, facilitando que las familias mexicanas cuenten con un lugar seguro mientras se define su situación.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) ha coordinado esfuerzos con la Cruz Roja, Plan Internacional, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) para brindar apoyo humanitario.

Ciudadanos mexicanos llegaron al departamento de Huehuetenango huyendo de la violencia en el estado de Chiapas, México.(Foto: AFP/Archivo)

Además, se enviará un equipo multidisciplinario para evaluar las necesidades de los desplazados y considerar la posibilidad de otorgarles el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias, así como regularizar su situación migratoria en el país.

Se mantiene comunicación entre el IGM y el Instituto Nacional de Migración de México.

Asimismo, el Cónsul de México en Quetzaltenango, junto con autoridades locales, realizó un recorrido por la zona para supervisar la asistencia proporcionada a las familias afectadas.

