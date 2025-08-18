Así rescataron el carro hundido en el Lago de Atitlán (video)

-

Las autoridades señalaron que extraer el vehículo del Lago de Atitlán tomó cuatro horas.

La 33ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel, Sololá, realizó el rescate de un vehículo que se encontraba sumergido en el Lago de Atitlán el domingo 17 de agosto.

La operación, que se extendió por más de cuatro horas, permitió recuperar un automóvil tipo camioneta, color azul marino, localizado a unos 75 pies de profundidad.

El mayor, Juan Díaz, explicó que la labor de los "hombres rana" fue fundamental para ubicar y asegurar el vehículo.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que la presencia de un carretón previamente hundido ayudó a evitar que el automóvil descendiera aún más, facilitando su recuperación.

En la operación participaron 12 buzos especializados y 25 bomberos adicionales, quienes se desplazaron de inmediato tras recibir la alerta mientras realizaban actividades en la estación.

Durante el ascenso del vehículo, se produjo un corto circuito que generó una chispa y provocó una pequeña explosión, la cual fue controlada rápidamente por los bomberos para garantizar la seguridad del personal y del lugar.

