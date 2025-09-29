Juan Carlos Sánchez, el talento detrás del personaje DHIEZ

-

DHIEZ, el personaje inspirado en el Carnaval de Mazatenango que destaca en espectáculos familiares y giras en todo el país.

Si de personajes emblemáticos de la costa sur se trata, el nombre artístico DHIEZ resuena y viene a la mente su imagen colorida y peculiar.

Este artista ha llevado sus alegóricas presentaciones a distintas fiestas del país, desfiles y celebraciones, evocando las vibras de Carnaval que identifican a Mazatenango.

Detrás de este personaje del espectáculo lúdico está Juan Carlos Sánchez, más conocido como DHIEZ; él ha demostrado que la perseverancia y la innovación son claves para alcanzar el éxito en el mundo del entretenimiento.

Desde sus inicios, Sánchez superó retos constantes, buscando siempre mantener contento al público y adaptándose a sus gustos al ofrecer shows en los que principalmente cautiva a los más pequeños.

Nació el 31 de mayo de 1991 en Cuyotenango, Suchitepéquez, e inició su carrera en el teatro con el grupo Carlos García Vivar, de Mazatenango, y pronto destacó por su versatilidad en el baile, la interpretación y el canto.

Juan Carlos Sánchez destaca por su versatilidad en el baile, la interpretación y el canto. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Su personaje emblemático, DHIEZ, se ha convertido en sinónimo de entretenimiento familiar, inspirado en el Carnaval de Mazate y en la música retro, especialmente el estilo disco.

Entre sus logros, destacan su participación como artista en zancos representando a Guatemala en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York, en 2012 y 2014, así como la creación de su productora artística Party Dhiez, en 2014, con la que genera oportunidades para otros artistas y emplea a talento local.

En 2016 produjo y escribió su primera obra, Una aventura musical, y en 2018 incursionó en la música con covers populares que consolidaron su presencia artística. En 2020 lanzó el tema Pepe sapo, de su autoría.

Desde 2011 hasta 2025, Juan Carlos se ha mantenido como uno de los principales exponentes del Carnaval de Mazate, destacando no solo por su show musical y coreografías, sino también por sus diseños de vestuario y su carisma en escena.

Su estilo inigualable, así como el de los personajes de su productora lo han llevado a presentarse en todas partes del país, incluidos municipios de Quetzaltenango, Chimaltenango, Quiché, Huehuetenango, Escuintla, Retalhuleu, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso, Chiquimula, San Marcos, Zacapa, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Guatemala.

Su trayectoria refleja que los sueños se cumplen con perseverancia: "Si te caes, te levantas y sigues de nuevo, porque en este mundo hay más personas que te quieren ver mal que de buenas", asegura el artista.