Hugh Grant narra su experiencia y cómo superó el Covid-19 (video)

El actor británico Hugh Grant reveló en una entrevista virtual enThe Late Show, con Stephen Colbert, que tuvo coronavirus, pues presentó todos los síntomas en febrero, pero confirmó su sospecha al hacerse la prueba con un examen de anticuerpos hasta octubre.

“Tenemos anticuerpos, estoy bastante orgulloso de ellos. Lo tuve aproximadamente en febrero, me hice una prueba de anticuerpos hace solo un mes y todavía los tengo”, dijo Hugh Grant a Stephen Colbert.

Entre las manifestaciones del Covid-19 en su cuerpo, el actor destacó tuvo sudoración excesiva y dolor en el pecho.

“Sudaba terriblemente. Era como un poncho de sudor, vergonzoso de verdad. Mis ojos se sintieron como tres tamaños más grandes. Luego, esta sensación de que un hombre enorme estaba sentado en mi pecho, Harvey Weinstein o alguien”, explicó.

Además, Grant contó que comenzó a desesperarse cuando no percibía los olores.

"Un día estaba caminando por la calle y pensé ‘no puedo oler nada’. Y empecé a entrar en pánico porque, para entonces, la gente empezaba a hablar sobre eso, como un síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más", dijo.

Mira aquí el video:

Hugh Grant shares his awful experience battling Covid-19. #LSSC pic.twitter.com/H1tQT5TTJd — A Late Show (@colbertlateshow) November 11, 2020

“Traté de olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel No. 5 de mi esposa directamente en la cara... Me quedé ciego”, agregó entre risas.

A sus 60 años, el actor logró superar la enfermedad, cuyo diagnóstico confirmó varios meses después.

