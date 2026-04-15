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Golpe para Francia: Hugo Ekitiké se pierde el Mundial por grave lesión

  • Con información de AFP
15 de abril de 2026, 16:44
El francés ha marcado 15 goles esta temporada con el Liverpool en todas las competencias. (Foto: AFP)&nbsp;

El francés ha marcado 15 goles esta temporada con el Liverpool en todas las competencias. (Foto: AFP) 

El delantero del Liverpool y de la selección francesa, Hugo Ekitiké, no volverá a jugar en lo que resta de la temporada y también se perderá el Mundial.

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La baja se confirmó tras la grave lesión que sufrió el martes en la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain.

La noticia fue confirmada por el seleccionador Didier Deschamps, quien lamentó la baja del atacante de 23 años, aunque se mostró optimista sobre su recuperación. "Recuperará su mejor nivel, estoy convencido", aseguró el técnico en un comunicado difundido ayer.

Momento en que Ekitiké debió ser reemplazado en el duelo contra el PSG. (Foto: AFP)
Momento en que Ekitiké debió ser reemplazado en el duelo contra el PSG. (Foto: AFP)

La lesión ocurrió en el minuto 28 del duelo de vuelta de los cuartos de final, en el que el Liverpool cayó 2-0 ante el conjunto parisino. Ekitiké se llevó de forma repentina la mano a la parte posterior del tobillo derecho y, tras varios intentos por reincorporarse, tuvo que abandonar el campo en camilla y entre lágrimas.

Aunque el diagnóstico oficial aún está pendiente, las imágenes apuntan a una posible rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más delicadas para un futbolista y que implicaría varios meses de recuperación.

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