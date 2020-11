Huracán Iota podría tocar tierra en categoría 4, según pronóstico

El huracán Iota podría tocar tierra en Honduras y Nicaragua como categoría 4, alertó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

Las proyecciones del NHC indican que Iota podría arribar el lunes por la tarde al litoral Caribe entre Nicaragua y Honduras, siguiendo un rumbo similar al de Eta, que a inicios de este mes dejó más de 200 muertos y 2.5 millones de afectados por las serias inundaciones y deslaves que causó.

El NHC anticipó que Iota podría llegar a convertirse en un potente huracán categoría 4, similar al anterior ciclón.

Today is your last guaranteed day to prepare for #Hurricane #Iota since tropical-storm conditions are likely to start by Monday morning on the coasts of Honduras and Nicaragua. This is an extremely dangerous situation with Iota expected to be category 4 at landfall! pic.twitter.com/AdEgFwk9GG — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020

Este domingo, los dos países organizaron evacuaciones masivas de habitantes de las áreas vulnerables, para evitar una tragedia mayor.

MIRA:

Potencialmente catastrófico

"Se espera que Iota continúe fortaleciéndose rápidamente hasta convertirse en un peligroso huracán categoría 4 cuando se acerque el lunes a las costas centroamericanas", advirtió el NHC este domingo, en un informe.

El centro estadounidense agregó que las fuertes lluvias provocadas por el ciclón podrían causar inundaciones repentinas y crecidas de ríos en varios países de Centroamérica.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó que se espera que en Guatemala se registren lluvias por Iota, a partir del martes 17 de noviembre.

CONRED INFORMA

El Huracán IOTA mantiene su trayectoria hacía territorio centroamericano, y se ubica a 500 kilómetros al Sur-Este de Cabo Gracias a Dios, Nicaragua.

Fuente: INSIVUMEH pic.twitter.com/Sg3Q8q6nFJ — CONRED (@ConredGuatemala) November 15, 2020

Además, se mantienen en alerta roja los departamentos en donde Eta afectó, principalmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén, entre otros.