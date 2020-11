Iota se fortalece a huracán de categoría l y advierten catástrofe

A menos de dos semanas después de que el ciclón Eta dejara más de 200 muertos en Centroamérica, la región se prepara para la arremetida de un nuevo huracán. Iota se fortaleció en la madrugada de este domingo y se prevé que golpee con intensidad a Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, Iota se fortaleció y se esperan vientos “potencialmente catastróficos”, así como una “marejada ciclónica potencialmente mortal”.

7 AM EST Sunday update: Iota continues to rapidly strengthen over the southwestern Caribbean Sea. Expected to bring potentially catastrophic winds, a life-threatening storm surge, and rainfall impacts to Central America. Latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DHPJNylZEr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020

En un informe previo, el CNH ya había señalado que las "fuertes lluvias de Iota podrían provocar inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida en porciones del norte de Colombia y América Central".

La entidad añadió que las "inundaciones y deslaves en Honduras y Nicaragua podrían verse exacerbados por los efectos recientes de Eta, resultando en impactos significativos".

En Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por su parte, explicó que Iota registra, por ahora, vientos de entre 104 y 120 kilómetros por hora.

Se espera que afecte Guatemala a partir del martes 17 de noviembre, con lluvia tipo temporal especialmente sobre Izabal, Alta Verapaz, Petén, entre otros.

HURACÁN IOTA. Iota se fortaleció y ahora es Huracán moviéndose en dirección a Nicaragua. Los efectos en Guatemala se podrían presentar a partir del martes 17 de noviembre con mayores acumulados de lluvia en: pic.twitter.com/78bcb5cP3a — CONRED (@ConredGuatemala) November 15, 2020

La alerta roja se mantiene en varios departamentos incluidos los anteriores, así como en Quiché, Baja Verapaz, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Escuintla, Santa Rosa y Guatemala.