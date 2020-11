Nicaragua y Honduras inician evacuaciones por ingreso de Iota

Honduras y Nicaragua han comenzado sus respectivas evacuaciones preventivas ante el inminente ingreso del huracán Iota que ya dejó severas inundaciones en Cartagena, Colombia.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

"La alerta roja ordena los desalojos forzados" con policías y militares, dijo a la AFP, Julissa Mercado, portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras, que aún no se ha repuesto de los estragos causados por la tormenta Eta.

El organismo de Protección Civil ratificó "la alerta roja por tiempo indefinido" debido a la amenaza del nuevo ciclón, que este domingo se fortaleció a huracán categoría I, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

MIRA:

En tanto, los organismos de socorro de Nicaragua comenzaron a evacuar algunas comunidades indígenas del río Coco, en la frontera con Honduras, que podrían ser afectadas con fuertes lluvias e inundaciones a causa del ciclón.

"Estamos pidiendo que con mucha calma nos preparemos para este ciclón que amenaza con causar inundaciones y desastres", exhortó la alcaldesa del municipio nicaragüense de Waspam, fronterizo con Honduras, Rose Cunnigham, a una emisora del lugar.

El Gobierno Sandinista Evacua masivamente a las familías de la comunidad Indígena de Cabo gracias a Dios ante la llega del posible Huracán #Iota pic.twitter.com/e7ufEYJCvB — Cristina (@tinitaGaliano) November 14, 2020

Además en Nicaragua también se reportaron evacuaciones en el Cabo Gracias a Dios, en donde se movilizó a numerosas personas a albergues seguros.

Las evacuaciones en #Nicaragua ya están comenzando ante la posible cercanía del ciclón tropical #Iota durante la próxima semana, imágenes vía Erika Castro habitante nicaragüense.#Temporadadehuracanes2020 @meteoredmx #AlertaTemprana #AlertaNicargua pic.twitter.com/gsy6jYlt6a — Ursula Pamela Garcia (@ursupam) November 15, 2020

Último día de evacuar

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos explicó que este domingo es el último día para evacuar comunidades en riesgo ante el inminente ingreso del huracán Iota.

"Ya que es probable que las condiciones de tormenta tropical comiencen el lunes por la mañana en las costas de Honduras y Nicaragua. Se espera que Iota sea categoría 4 al tocar tierra", aseguró el ente científico.