IA Summit Latam 2025 analiza el impacto de la inteligencia artificial

Expertos, empresas y líderes de innovación se reunieron en el IA Summit Latam 2025, un congreso organizado por la Universidad Galileo dedicado a analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la transformación de los negocios y la sociedad en América Latina.

El evento se está llevando a cabo en el Hotel Westin Camino Real, hoy 18 y mañana 19 de noviembre de 2025.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Durante estos días se busca dar a conocer cómo esta tecnología impulsa la productividad, la flexibilidad y el valor en sectores clave como negocios, marketing, salud, educación, recursos humanos y legaltech.

“ La IA ha dejado de ser una promesa para convertirse en un motor real de competitividad. Este congreso busca mostrar su aplicación práctica y su capacidad de generar impacto tangible. ” Miguel Morales, director del Área de Educación Digital y del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en Universidad Galileo.

El AI Summit Latam 2025 cuenta con la participación de speakers internacionales provenientes de instituciones como MIT, Harvard, Microsoft, Dapta, micro1 y CENIA, además de talleres prácticos sobre el desarrollo de agentes de IA, chatbots educativos, automatización de marketing y análisis de datos inteligentes.