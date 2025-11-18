IA Summit Latam 2025 analiza el impacto de la inteligencia artificial

Expertos, empresas y líderes de innovación se reunieron en el IA Summit Latam 2025, un congreso organizado por la Universidad Galileo dedicado a analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la transformación de los negocios y la sociedad en América Latina.
El evento se está llevando a cabo en el Hotel Westin Camino Real, hoy 18 y mañana 19 de noviembre de 2025.
Durante estos días se busca dar a conocer cómo esta tecnología impulsa la productividad, la flexibilidad y el valor en sectores clave como negocios, marketing, salud, educación, recursos humanos y legaltech.
El AI Summit Latam 2025 cuenta con la participación de speakers internacionales provenientes de instituciones como MIT, Harvard, Microsoft, Dapta, micro1 y CENIA, además de talleres prácticos sobre el desarrollo de agentes de IA, chatbots educativos, automatización de marketing y análisis de datos inteligentes.