IAB presenta la cuarta edición del Estudio Digital en Guatemala

La Interactive Advertising Bureau (IAB) Guatemala anunció el inicio del Open Sale para el Estudio de Inversión Digital 2024, el cuarto de su tipo en el país y el único en Centroamérica. El informe será presentado en octubre del presente año.

El objetivo es medir la inversión en publicidad y servicios digitales en Guatemala, ofreciendo datos que sirvan como base para la toma de decisiones en anunciantes, medios, agencias y plataformas tecnológicas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La convocatoria está abierta a agencias, medios, anunciantes, plataformas, desarrolladores y proveedores digitales. La participación es clave para obtener un panorama representativo de la inversión digital. Cada empresa que desee participar, firmará un acuerdo de confidencialidad y recibirá una copia personalizada del informe.

Desde 2019, el estudio ha contado con el respaldo de PwC Colombia, responsable de la recopilación y análisis de datos bajo estrictos protocolos de resguardo de la información.

Primer estudio : resultados de 2017, 2018 y parte de 2019.

: resultados de 2017, 2018 y parte de 2019. Segundo estudio : 2019 a 2021, con 17 participantes.

: 2019 a 2021, con 17 participantes. Tercer estudio (2022): 22 empresas, incluyendo medios y agencias.

En esta edición se recopilarán datos correspondientes al año 2024.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El informe incluye indicadores como:

Inversión por formato publicitario.

Servicios de producción digital.

Tipos de compra (directa, programática, etc.).

Uso de dispositivos y plataformas.

Distribución por industrias.

También se incorporan categorías separadas para inversión publicitaria y producción digital, lo que permitirá conocer con mayor detalle cómo se distribuyen los presupuestos.

El estudio cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala y la Asociación de Anunciantes de Guatemala (AAG).

Para participar o solicitar más información www.iab.gt o bien en Instagram @iabguatemala