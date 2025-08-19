Ian Rivde revela secretos de emprendimiento

-

Conferencia gratuita de Ian Rivde para emprendedores en Guatemala.

Si eres emprendedor o estás en busca de serlo, esto es para ti, el Centro Municipal de Emprendimiento MuniGuate, dio a conocer que el reconocido empresario Ian A. Rivde, CEO de Levanta Zombies, dará a conocer claves de su éxito.

La conferencia está programada para este 27 de agosto de 14:00 a 16:00 horas, en la Casa Ibargüen, 7a. avenida 11-66 de la zona 1, frente a la Escuela Municipal de Arte.





Ian A. Rivde participará en una charla en la Casa Ibargüen el próximo 27 de agosto. (Foto: Cortesía Ian A. Rivde)

Los interesados en participar deben de tomar en cuenta que el cupo es limitado y para participar debes de registrarte en: https://forms.gle/67nAeUVCBJEVWehC8.

Corre al éxito

Rivde participó en Shark Tank Guatemala y llega con las intenciones de compartir contenido fresco, práctico y de alto valor para los emprendedores que buscan crecer y posicionar su negocio en el mundo digital.





El centro también organiza la Estación del Emprenderos como apoyo a quienes son capacitados. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Rivde es conocido por posicionar la marca Levanta Zombies, la cual se posicionó por la elaboración de micheladas con combinaciones de sabores.

El negocio comenzó en el 2019, su decisión de una receta distinta, pero con un balance de ingredientes, la presentación y la experiencia de consumo le abrió la oportunidad de crecer y formar su producto en el mercado.





El emprendedor ha posicionado la marca Levanta Zombies. (Foto: Cortesía Ian A. Rivde)

El tiempo y la perseverancia fueron clave para tener la opción de contar con varios puntos para ofrecer al público su producto.