Ian Rodríguez: "Me encantaría convertirme en piloto de fábrica con Porsche"

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez hizo historia en el GT Cup Europe 2025, ya que conquistó el título absoluto del serial con el equipo FAEMS Team Srl. El escenario de esta hazaña fue la mítica pista de Monza, Italia, donde se corrió la sexta y última fecha del serial.

Ahora, Ian analiza con más tranquilidad su futuro, pero sobre todo agradece a su pasado, ya que lo ayudó a crecer y así convertirse en el primer corredor de automovilismo guatemalteco en conquistar un título de estas características en el Viejo Continente.

1. ¿Cómo te sientes después de haber conquistado el título, sobre todo después de haber tenido años pasados, en los cuales por diversas razones no corrías todas las fechas de los seriales?

Para mí es un momento muy especial, y de hecho lo hablábamos con el equipo, comentamos de cuánto nos costó a nosotros hacer un campeonato completo. Por ejemplo, en Fórmula Cuatro, en el 2018, íbamos segundos a menos de cinco puntos del primero, y faltando dos carreras para que el campeonato finalizara, nos quedamos sin presupuesto, y no terminamos el certamen. Entonces, la verdad, es que estoy muy agradecido con Dios y con todas las personas que hicieron posible este momento, este campeonato es de todos.

2. ¿Cómo te sientes en ser el primer guatemalteco en ganar un título en el automovilismo europeo, corriendo un serial como el GT Cup Europe?

Para mí es algo muy especial poner la bandera de Guatemala en lo más alto, el GT Cup es un campeonato muy prestigioso en el Viejo Continente, simplemente es increíble, todo esto se lo debo a Dios y primero Dios, esta será una de muchas victorias para Guatemala.

3. Sin duda alguna, el apoyo de todos los que te rodean fue clave para conquistar este título. ¿Cómo te sientes por ello?

Me sentido muy bendecido, desde la primera carrera, sabíamos que podía hacer un año muy bueno. Aparte de mi familia, mis patrocinadores me dieron un apoyo incondicional. También está el apoyo del dueño del equipo, quien nos cubrió la mitad de la temporada; entonces si hoy ganamos el campeonato también es gracias a él.

La aspiración de Ian es ascender de división, la cual sería la GT3, y continuar con Porsche.

4. ¿Cómo te sentiste en el auto, era algo distinto de conducir a lo que estabas acostumbrado?

Personalmente me he sentido muy bien con el Porsche, no solo porque el carro tiene muy buenas prestaciones, sino también, por el apoyo de la fábrica, ya que en todos los fines de semana de carrera fueron muy efectivos. Es un carro con el que me gustaría seguir trabajando en un futuro, y es una marca con la que me gustaría volverme piloto de fábrica. Si primero Dios logramos pasar a la categoría siguiente, que sería GT3, me gustaría seguir con Porsche.

5. ¿Cuál fue el momento más difícil de la temporada?

La verdad, es que no hubo uno en especial. Tuvimos varios momentos complicados este año.

Por ejemplo, a principios de la temporada, no logramos cubrir ni en la mitad del presupuesto que se requería para correr el campeonato entero, pero trabajamos duro, y siempre le pedimos mucho a Dios, y logramos conseguir una parte, me gustaría que más personas en Guatemala se unieran a este sueño. Tristemente he recibido más apoyo en Italia que en mi país.

6. ¿Te imaginaste al inicio de la temporada, que al final serías el campeón de la categoría?

Nunca me lo imaginé, después de la cuarta fecha, empezamos a hablar que nos podríamos coronar campeones de Europa. Pero yo seguí sin pensar en eso, seguí carrera por carrera, dando lo mejor de mí. Y en esta última competencia nos concentramos completamente en el campeonato para sumar los puntos necesarios, y así poder ganarlo.