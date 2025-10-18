Piloto guatemalteco Ian Rodríguez gana el Campeonato en el GT Cup Europe 2025

-

Ian Rodríguez se convierte en el primer guatemalteco que gana un título en un serial europeo integrado por varias fechas.

El piloto Ian Rodríguez hace historia en el automovilismo europeo, ya que este sábado conquistó el título absoluto en el GT Cup Europe 2025. Con ello, su nombre queda escrito en el libro de oro del automovilismo del área, esto por convertirse en el primer guatemalteco en conquistar un cetro de esta naturaleza en un serial integrado por varias fechas, en el automovilismo de Viejo Continente.

Ian, y su compañero de equipo, el italiano Luca Franca, quienes representan los colores del FAEMS Team Srl, también del país de la bota, llegaron con posibilidades altas de convertirse en campeones en la primera carrera de la 6ta. fecha del GT Cup Europe 2025, lo cual se concretó este sábado por la mañana.

El escenario de la coronación del guatemalteco: el mítico Autódromo Nacional de Monza, ubicado a 33 kilómetros de Milán. Este es uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial, ya que ha albergado infinidad de carreras de Fórmula 1, entre otros eventos de elite.

Durante la primera carrera de la última fecha del GT Cup Europe 2025, el equipo tuvo que luchar contra la corriente para obtener los puntos necesarios, y así conquistar la corona absoluta a falta de la competencia de este domingo.

El equipo FAEMS Team Srl sabía que tenía que hacer una carrera inteligente. Cuidar el carro y finalizar en un puesto que le brindara la oportunidad de alzarse con la corona. Franca fue el primero en salir a escena, en la primera parte de la competencia. El piloto italiano dejó el auto en el puesto 13 de la clasificación, para darle paso a Rodríguez.

Fue ahí, cuando Ian demostró todo su talento, y haciendo un manejo adecuado, fue escalando posiciones hasta llegar al quinto puesto, luego de superar rivales, y algunos percances entre vehículos, ya que fue una competencia muy movida y accidentada.

A pesar de ello, Ian y Luca, finalizaron en el quinto lugar, suficiente para conquistar el cetro absoluto del serial, y así Rodríguez convertirse en el primer guatemalteco que gana un título en un serial europeo integrado por varias fechas.

