Ian Rodríguez obtiene el primer lugar en Gt Cup Europe 2025 de la mano de Texaco

Luego de una jornada de seis meses de competencia, subiendo al podio del Campeonato GT Cup Europe, Ian Rodríguez, junto a su compañero Luca Franca obtuvieron el primer lugar de esta competencia.
Es así como el piloto guatemalteco, gracias al apoyo de Texaco, hace historia. Logrando que su nombre, junto a la bandera de Guatemala queden escritos dentro del libro de oro del automovilismo del área.
El GT Cup Open Europe, es un campeonato de automovilismo de estilo "gran turismo". Sirviendo como categoría soporte del International GT Open.
Ian Rodríguez continúa trabajando por lograr su menta de ser un piloto dentro de la Formula 1, poniendo a Guatemala en alto.
Un breve recorrido por los éxitos en la carrera de Ian Rodríguez
- En 2010, con nueve años logra ser campeón centroamericano.
- A los 11 años logra una beca para ir a Italia iniciando con su carrera como piloto. Una puerta que le permitió correr en diferentes campeonatos por al menos cuatro años.
- En 2012 obtuvto el título mundial del EasyKart International Grand Finals.
- Del 2016 al 2019 logra llegar a la categoría Formula 4 con el equipo italiano DRZ Benelli. Un año después, logra una victoria en el circuito Vallelunga.
- En 2017 logra una séptima posición en la clasificación de pilotos con 115 puntos.
- En 2020 debutó en la Fórmula 3, al ser parte de la ronda del Campeonato Regional Europeo.