Guatemala se instala en la calurosa capital de Paramaribo

Ahora sí, estamos todos. Este miércoles, casi de madrugada en Surinam (hay tres horas de diferencia), arribó el plantel completo de la Selección que buscará mañana dar el golpe en suelo sudamericano para seguir con vida en el soñado camino mundialista.
OTRAS NOTICIAS: Así es el viaje a Surinam, el país donde juega la Selección
Un grupo de unos 20 aficionados y un poco menos de periodistas hacíamos guardia en el bonito hotel, Yogh Hospitality, ubicado en el corazón de la capital surinamesa, Paramaribo, para recibir a los jugadores y cuerpo técnico que nos representarán en la cancha sintética del estadio Franklin Essed.
Luego del largo viaje de más de ocho horas, la mayoría de futbolistas prefirió no hablar, aunque no había indicación de no hacerlo, a excepción del capitán José Pinto, quien conversó con los medios unos minutos.
"Venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer bien las cosas, hemos trabajado bien estas dos semanas. Sabemos bien lo que nos jugamos, tenemos cuatro finales por delante y Surinam es el primer objetivo para sacar los tres puntos", dijo el defensor.
Amable, eso sí, el profe Luis Fernando Tena no negó ninguna selfie y firmó varias banderas de los animados seguidores que gritaban y silbaban en el lobby del lujoso hotel, hasta que un policía les dijo: "Calm, calm" (calma).
Ya en la recepción estaba coordinado, así que subieron directo a la cena y después a sus habitaciones donde posiblemente soñarán con ese anhelado United 2026.