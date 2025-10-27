Versión Impresa
¡Iba de visita a la cárcel! PNC detiene a madre de extorsionista

  • Por Karla Gutiérrez
26 de octubre de 2025, 18:14
La madre de un hombre acusado de extorsión fue capturada por ese mismo delito, cuando intentaba ingresar a la cárcel en el horario de visita. (Foto ilustrativa/archivo)

Una mujer fue capturada por agentes de la PNC cuando se disponía a visitar a su hijo en la cárcel Renovación I, en Escuintla.

Según el parte policial, la señora es requerida por un juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, acto por el cual purga prisión su hijo.

Identificada como Shirley Julissa Chiquito Argueta, de 40 años, la mujer fue aprehendida al ingreso del centro de detención, tras percatarse de que tenía una orden de captura vigente.

