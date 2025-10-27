¡Iba de visita a la cárcel! PNC detiene a madre de extorsionista

Una mujer fue capturada por agentes de la PNC cuando se disponía a visitar a su hijo en la cárcel Renovación I, en Escuintla.
OTRAS NOTICIAS: Antecedentes por extorsión y robo, esto se sabe de cinco cadáveres encontrados
Según el parte policial, la señora es requerida por un juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, acto por el cual purga prisión su hijo.
Identificada como Shirley Julissa Chiquito Argueta, de 40 años, la mujer fue aprehendida al ingreso del centro de detención, tras percatarse de que tenía una orden de captura vigente.