¡Competencia feroz! Ibai Llanos pone a prueba desayuno de Guatemala frente a Ecuador

Ibai Llanos pone a prueba al desayuno guatemalteco frente al ecuatoriano en una reñida competencia en redes sociales.
A través de las redes sociales el streamer español mostró los platillos que se comen en las mañanas en el país centroamericano y en el sudamericano.
"Por Guatemala tenemos el desayuno chapín, muy completo, tiene plátano frito, frijoles, huevo, tortillas y queso fresco", describió acerca de este clásico.
"Y por Ecuador tenemos el bolón de verde, masa de plátano verde con queso y chicharrón".
La dinámica consiste en que los seguidores del famoso deben elegir cuál de los platos es mejor.
Esto es parte de los "Octavos de final" del "Mundial de desayuno".
Si quieres que Guatemala suba de nivel, opina si este es tu favorito. ¿Cómo lograr que Guatemala pase? Debes escribir el nombre del país en los comentarios en el Instagram y Tik Tok de Ibain.
MIRA: