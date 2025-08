Ibai pide frenar los memes que exageran su pérdida de peso

-

Tras un largo proceso, Ibai celebra su progreso físico sin buscar aprobación.

El creador de contenido español ha bajado más de 154 libras en los últimos años debido a un sistema de entrenamiento y dieta estricto, documentando sus avances con videos que ha compartido con sus seguidores.

Debido al cambio drástico en la apariencia de Ibai Llanos, sus seguidores han comenzado a realizar ediciones con inteligencia artificial en las que exageran su cambio al punto de hacer que parezca que sufre de anorexia, preocupando a su familia.

El influencer español documenta su cambio con disciplina y humor. (Foto: X)

Ibai ha tenido que publicar un video en el que pide a sus fanáticos que dejen de realizar fotos editadas de su pérdida de peso: "A ver, por favor, estos edits del cambio físico tienen que parar".

"Mi madre está preocupada, me habla por WhatsApp y me dice: hijo, ¿estás bien? ¿Qué has hecho, la dieta keto o la dieta keta?", comenta el influencer con su habitual sentido del humor.

Ibai sorprende con su transformación física tras perder más de 154 libras. (Foto: X)

"Yo he hecho esto por un tema de salud y no por un cambio estético. Si quisiera un cambio estético, me operaría la cara y me pondría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer", concluye Llanos, enfatizando que su vida corría peligro por el sobrepeso.