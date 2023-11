La drástica decisión de Ibai tras el reclamo de Messi en plena entrevista

-

Luego que Lionel Messi reclamara al streamer Ibai por hacer público un mensaje entre ambos, el generador de contenido tomó una drástica decisión.

Lionel Messi reclamó en pleno en vivo al streamer Ibai por hacer público un mensaje entre ambos, tras esto, en una transmisión realizada la noche de Halloween, el generador de contenido afirmó haber despedido a sus editores de video.

Foto: Ibai.

"...Y tengo un frame donde Messi se está riendo conmigo, que le he sacado una foto y le he puesto en la mesita de noche de mi casa y evidentemente no volveré a leer un mensaje privado en lo absoluto, a nadie, que les den por el c..., ¡ya vi!, por cierto, Leo, una cosa: a mi editor que subió el video ¡ya está despedido! Leo, quiero que lo sepas, está en la p... calle este editor, gente si lo quieren contratar puede poner aquí su curriculum, por aquí, por el chat, he echado a mi otro editor por si acaso, he echado al que subió el video y al segundo por si acaso". dijo.

El reclamo

Tras ganar el Balón de Oro, Lionel Messi atendió varias entrevistas y llamadas, una de ellas fue la del Ibai, apenas había terminado el saludo, cuando Messi no dudó en reclamarle y mostrar su enojo contra el youtuber.

"Gracias, gracias, igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día", le dijo el astro del fútbol.

"¿De qué?", le preguntó Ibai y Messi respondió: "eso de enviarte mensaje y que lo leíste público, ya no te voy a contestar más, no tenés privacidad vos".

Luego intercambian palabras y Messi, con una medio sonrisa, le responde: "A la próxima te dejo en visto".

MIRA EL VIDEO:

