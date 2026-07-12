VIDEO: así ocurrió el accidente que dejó un hombre fallecido en zona 15

Las imágenes muestra cómo un auto impacta con el bus, el cual termina sobre la banqueta donde cae la víctima.
EN CONTEXTO: Hombre muere tras ser arrollado en zona 15
El hecho ocurrió sobre el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15, la mañana del domingo 12 de julio.
Un video captó el momento en que un vehículo avanza a gran velocidad mientras realiza maniobras en zigzag sobre la ruta.
Sin embargo, se encuentra con un bus y, al intentar rebasarlo, choca contra la unidad colectiva haciendo que el conductor pierda el control y quedé empotrado en la banqueta.
Mira:
Debido al fuerte impacto, un pasajero salió expulsado, quedando debajo de las llantas de la unidad.
Bomberos Voluntarios confirmaron que por el fuerte impacto, el hombre murió sobre el asfalto.
El vehículo que habría causado el accidente huyó del lugar; sin embargo, fue alcanzado por las autoridades con apoyo de otros conductores, quienes le impidieron continuar la marcha mientras circulaba sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10.
La víctima mortal de este hecho aún no ha sido identificada por las autoridades; mientras tanto, el responsable fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC).