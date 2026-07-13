Identifican el cuerpo de la mujer localizada dentro de bolsas en Villa Nueva

El cuerpo de la mujer habría sido encontrado desde las primeras horas de este lunes en la conexión entre Mixco y Villa Nueva.
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El cuerpo de una mujer fue localizado envuelto en sábanas y al lado de la carretera, durante las primeras horas de esta mañana. Se trata de Keily Estefany Pérez Godinez, 24 años, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El hallazgo fue reportado luego que varias personas que circulaban por el lugar, notaran un bulto abandonado. Ante la sospecha se coordinó con los Bomberos Municipales Departamentales, quienes posteriormente confirmaron que se trataba de una mujer fallecida.
Los restos de Perez Godinez fueron dejados en cercanías al puente La Unión, en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva y tras las diligencias realizadas por el Ministerio Público en la escena, la víctima fue trasladada al Inacif, donde posteriormente se conoció la causa de muerte.
Según los forenses, la víctima presentaba signos de asfixia por estrangulación. Mientras, las autoridades realizan las investigaciones competentes para esclarecer los hechos.