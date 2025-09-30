Versión Impresa
Identifican a dos adolescentes hallados sin vida en Mixco

  • Por Susana Manai
30 de septiembre de 2025, 09:47
Tras el hallazgo informaron que ambos cuerpos presentaban señales de violencia. (Foto: Archivo/Soy502)

Los adolescentes se encontraban desaparecidos desde el domingo 28 de septiembre.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a los cuerpos hallados la noche del lunes 29 de septiembre en un sector de Mixco.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Gabriel Pascual Urizar, de 16 años, y Eduardo Josué Quej, de 16 años.

Ambos contaban con alerta Alba-Kennet por desaparición desde el domingo 28 de septiembre. 

(Imagen: Alerta Alba Keneth)
Socorristas que fueron alertados tras el hallazgo informaron que ambos cuerpos presentaban señales de violencia.

(Imagen: Alerta Alba Keneth)
Hallazgo

Los adolescentes fueron encontrados por Bomberos Municipales de Mixco en un área boscosa, sobre el camino que conduce a una colonia en zona 6 de Mixco. 

Según los reportes, los jóvenes tenían heridas de bala y estaban parcialmente vestidos.

Además, los bomberos indicaron que la escasa iluminación, la vegetación y la lluvia dificultaron las labores de rescate en el lugar.

