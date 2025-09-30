Identifican a dos adolescentes hallados sin vida en Mixco

Los adolescentes se encontraban desaparecidos desde el domingo 28 de septiembre.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a los cuerpos hallados la noche del lunes 29 de septiembre en un sector de Mixco.
Las víctimas fueron identificadas como Ángel Gabriel Pascual Urizar, de 16 años, y Eduardo Josué Quej, de 16 años.
Ambos contaban con alerta Alba-Kennet por desaparición desde el domingo 28 de septiembre.
Socorristas que fueron alertados tras el hallazgo informaron que ambos cuerpos presentaban señales de violencia.
Hallazgo
Los adolescentes fueron encontrados por Bomberos Municipales de Mixco en un área boscosa, sobre el camino que conduce a una colonia en zona 6 de Mixco.
Según los reportes, los jóvenes tenían heridas de bala y estaban parcialmente vestidos.
Además, los bomberos indicaron que la escasa iluminación, la vegetación y la lluvia dificultaron las labores de rescate en el lugar.