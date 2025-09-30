Localizan a dos hombres sin vida en área boscosa de Mixco

Los fallecidos presentaban heridas provocadas por arma de fuego.
En horas de la noche de este lunes, los Bomberos Municipales de Mixco efectuaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en un área boscosa de esa localidad.
Según los socorristas, los hombres presentaban heridas de bala y fueron encontrados en el camino que lleva a la colonia Alamedas de Yumar I, zona 6 de Mixco.
De acuerdo con los bomberos, las víctimas estaban sin playera y uno no de ellos no tenía pantalón. Se conoció que la poca iluminación en el área cubierta de matorrales y la lluvia complicaron el rescate.
Por el momento, las víctimas no han sido identificadas, solo se sabe que tenían entre 20 y 25 años.