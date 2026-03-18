Identifican a fallecido en trágico accidente sobre bulevar Liberación, zona 9

Según información preliminar, la víctima trabajaba en el Aeropuerto.
EN CONTEXTO: Trágico accidente en bulevar Liberación deja un fallecido
Un trágico accidente de tránsito se registró este miércoles 18 de marzo, sobre el bulevar Liberación, zona 9.
Un motociclista fue arrollado por un tráiler que transitaba por el sector.
Autoridades identificaron a la víctima como Héctor Arana, quien sería colaborador del Aeropuerto La Aurora.
Vías alternas
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, sugiere tomar estas rutas alternas:
- Colonia Santa Fe, para COMBEX
- 13 calle zona 10, para zona 9
- 10 calle zona 10, para 10 calle de zona 9
- 4 calle zona 10 para 5 calle de zona 9
- Avenida La Castellana
- Atanasio Tzul
- Avenida Santa Cecilia
- Avenida Bolivar
- Plaza Mariachis
- Conexiones zona 9, zona 10, zona 13 y zona 14 para ir a zonas 4, 5 hacia zona 1.