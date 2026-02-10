Imágenes posteriores al fatal accidente ocurrido en zona 13 (video)

Las imágenes muestran la magnitud del fuerte accidente registrado este martes.
EN CONTEXTO: Piloto de camión empotrado en zona 13 queda atrapado tras el impacto (video)
El piloto de un camión de carga perdió el control y por razones aún desconocidas, terminó empotrándose en una vivienda ubicada en la Avenida Hincapié, frente a Santa Fe, zona 13.
A su paso, arrolló varias motocicletas que estaban en el lugar.
Imágenes muestran cómo quedó la vivienda afectada. Además, aparece una motocicleta atorada en la parte baja del camión.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para rescatar al piloto atrapado en el camión y atender a los demás heridos.
El accidente dejó a una persona fallecida.