Identifican a mujer hallada sin vida en un rescate de nueve mascotas en Mixco

Las mascotas se encontraban viviendo en el inmueble donde fue localizada una mujer sin vida.

A inicios de esta semana el Albergue Municipal de Mascotas de Mixco rescató a nueve perros de distintas razas que vivían en condiciones insalubres dentro de una vivienda ubicada en la 1a. avenida y 13 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 del municipio, donde también fue hallada una mujer sin vida.

Vecinos alertaron a las autoridades debido a los fuertes olores que provenían del inmueble y con apoyo del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), el personal del albergue logró ingresar al lugar, pese a que un hombre, supuestamente esposo de la fallecida, intentó impedir el acceso.

(Foto: Albergue Municipal de Mascotas Mixco)

El MP informó que se localizaron varios indicios en el lugar, incluidos frascos de medicamentos, mientras que el cuerpo de la mujer fue remitido al Inacif, quien confirmó a Nuestro Diario que la víctima fue identificada como Ingrid Leticia Alonzo, de 57 años, y que murió de neumonía, no por causas violentas, como se especuló.

(Foto: Albergue Municipal de Mascotas Mixco)

Entre desechos

En el interior de la casa encontraron desechos de todo tipo y según imágenes difundidas en redes sociales, la pareja, así como las mascotas, vivían en condiciones que no eran dignas.

(Foto: Albergue Municipal de Mascotas Mixco)

Los perros permanecen en el albergue, donde recibirán atención física y emocional antes de ser puestos en adopción, informaron autoridades del establecimiento.