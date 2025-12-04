Albergue de Mixco rescata a nueve mascotas que vivían en malas condiciones (video)

En la vivienda donde fueron rescatados los perros, se encontraba una mujer fallecida, quien era esposa del propietario.
El Albergue Municipal de Mascotas de Mixco decomisó nueve mascotas que se encontraban viviendo en malas condiciones, en una vivienda donde fue hallada una mujer sin vida.
Con apoyo del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), lograron ingresar a este inmueble, ya que el propietario del mismo interponía su entrada con las mascotas.
Este hombre era el esposo de la persona que se encontraba fallecida en el lugar, según indicaron las autoridades, quienes procedieron con el rescate de los perros.
Los mismos fueron trasladados al Albergue Municipal de Mascotas de Mixco, para poderlos tratar física y emocionalmente y, posterior a ello, darlas en adopción a hogares amorosos, señaló el albergue.
En las imágenes se logran observar las malas condiciones en la que se encuentra la casa, las cuales no son aptas para vivir correctamente.