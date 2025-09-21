Identifican a segunda víctima de accidente aéreo en el que murió periodista mexicana

Junto al cuerpo de la conductora estaba el de un hombre.
EN CONTEXTO: Exesposo de Débora Estrella anunció muerte de conductora sin saber que era ella
Autoridades de Nuevo León identificaron a la segunda víctima del accidente aéreo en el que murió la presentadora Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino.
Junto al cuerpo de la conductora de televisión se halló muerto a un hombre, identificado como Bryan Ballesteros Argueta.
Se trata de un piloto profesional, egresado de la Escuela de Aviación México.
Se graduó como primer oficial de B737 y A320 y laboró durante cinco años para la aerolínea Viva Aerobus.
Exesposo dio la noticia
José Luis García, periodista mexicano, informó a través de sus redes sociales sobre el desplome de la avioneta sin imaginar que una de las víctimas era Débora Estrella, su expareja.
Su publicación se viralizó cuando usuarios le señalaron que Estrella podría estar entre las víctimas, pues momentos antes la conductora había compartido imágenes previas desde la aeronave.