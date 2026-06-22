Encuentran estructura ritual Okox en sitio arqueológico El Tigre en Petén

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Una estructura ritual llamada "Okox" figura entre los más recientes descubrimientos realizados en el sitio arqueológico El Tigre, en Petén, Guatemala.

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Okox significa "hongo" en idioma q'eqchi' y se trata de un singular edificio de forma circular, construido durante el periodo Preclásico Terminal (100 a.C.–150 d.C.).

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre evidencia las prácticas ceremoniales mayas.

Los datos de la estructura de 2 mil años de antigüedad fueron presentados en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) el lunes 22 de junio de 2026.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

Detalles de Okox, estructura circular hallada en El Tigre, Petén

Julian Hiquet, director del proyecto en El Tigre dijo que la edificación tiene aproximadamente 2.20 metros de altura y 5 metros de diámetro, y está intacta, no presenta evidencia de saqueo, por ello, su estado de conservación arroja datos más exactos y, a diferencia de otros monumentos circulares documentados en otros sitios contemporáneos como Uaxactún o El Achiotal, nunca fue cubierta por nuevas construcciones.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

La estructura se encuentra dentro de un área residencial formada por diversas plataformas habitacionales y Julian afirma que pudo haber sido para cultos relacionados con la lluvia, la agricultura y la fertilidad. A su alrededor se encuentran varios entierros.

Hallazgos funerarios

En el área se identificó restos de tres infantes depositados dentro del relleno constructivo como posibles ofrendas rituales, aunque los especialistas no descartan que se trate de muertes naturales.

Foto: Ministerio de Cultura y deportes.

También se encuentra la tumba de un hombre adulto enterrado en una posición privilegiada, posiblemente perteneciente a la élite política o religiosa de la comunidad. Esta osamenta incluía un punzón elaborado con espina de raya, objeto ceremonial asociado a rituales de auto sacrificio por sangrado y al ejercicio del poder en la sociedad maya.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

Según la evidencia arqueológica los propios mayas habrían desmantelado parcialmente la estructura, clausurándola mediante un proceso ritual y simbólico durante el periodo Preclásico Terminal.

Foto: Minsiterio de Cultura y Deportes.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.