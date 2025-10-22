Versión Impresa
Identifican a los primeros heridos tras choque de buses en Carretera a El Salvador

  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 12:13
Los pasajeros heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital de Santa Rosa. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Dos buses protagonizaron un accidente en el kilómetro 56 de Carretera a El Salvador, en Jurisdicción de Santa Rosa. En total, 17 personas resultaron con heridas y cinco ya fueron identificadas.

Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre, dos buses protagonizaron un accidente de tránsito en el kilómetro 56 de Carretera a El Salvador, en Santa Rosa. Como resultado de la colisión, un total de 17 personas resultaron heridas y las autoridades lograron identificar a cinco de ellas.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Las víctimas fueron trasladadas al área de emergencias del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa, en donde reciben atención médica.

Los heridos identificados hasta el momento son: 

  • Benilca Miranda, de 39 años
  • Cristian Mejía, de 22
  • Carol López, de 44
  • María Pichiyá, de 34
  • Medelyn Mazariegos, de 14.

Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia prehospitalaria a las 17 personas afectadas, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
Personal de socorro continúa recopilando información sobre los demás pasajeros lesionados para establecer su identidad y condición actual.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Además, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el área. 

