Identifican a los primeros heridos tras choque de buses en Carretera a El Salvador

Dos buses protagonizaron un accidente en el kilómetro 56 de Carretera a El Salvador, en Jurisdicción de Santa Rosa. En total, 17 personas resultaron con heridas y cinco ya fueron identificadas.
TE PUEDE INTERESAR: Imágenes posteriores tras el bus volcado en zona 7 Mixco (video)
Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre, dos buses protagonizaron un accidente de tránsito en el kilómetro 56 de Carretera a El Salvador, en Santa Rosa. Como resultado de la colisión, un total de 17 personas resultaron heridas y las autoridades lograron identificar a cinco de ellas.
Las víctimas fueron trasladadas al área de emergencias del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa, en donde reciben atención médica.
Los heridos identificados hasta el momento son:
- Benilca Miranda, de 39 años
- Cristian Mejía, de 22
- Carol López, de 44
- María Pichiyá, de 34
- Medelyn Mazariegos, de 14.
Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia prehospitalaria a las 17 personas afectadas, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo.
Personal de socorro continúa recopilando información sobre los demás pasajeros lesionados para establecer su identidad y condición actual.
Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Además, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el área.