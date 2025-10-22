Imágenes posteriores tras el bus volcado en zona 7 Mixco (video)

Versión Impresa
  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 07:55
Según reportes de socorristas más de 40 personas resultaron heridas tras el percance. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según el piloto del bus el accidente fue ocasionado por un desperfecto mecánico.

Imágenes posteriores al accidente donde se registró un bus volcado al ingresar al puente Tinco, zona 7 de Mixco, ubicado en el kilómetro 15.5 sobre la Calzada Roosevelt, muestran el impacto de daños materiales y personas heridas tras el percance. 

Según reporte de los socorristas alrededor de 46 personas recibieron atención, entre hombres y mujeres. 

Entre los heridos se reportan casos con fracturas, lesiones y posibles amputaciones de dedos. Algunos fueron atendidos en el lugar con heridas leves, mientras que otros fueron llevados inconscientes a centros médicos. 

(Foto: Bomberos Municipales)
El piloto del bus declaró a Noti7 que el accidente pudo originarse por un desperfecto mecánico. "Sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus", explicó, e indicó que ya fue evaluado por las autoridades. 

Las imágenes posteriores al incidente muestran los daños materiales en la unidad y pertenencias de los pasajeros dentro y fuera del bus, mientras los cuerpos de socorro realizaban las labores de rescate. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
El tránsito en el sector continúa afectado mientras se coordinan las tareas de retiro del vehículo y limpieza del área. Sin embargo, el paso por área mejora con el transcurrir del tiempo, según indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.  

