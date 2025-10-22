Imágenes posteriores tras el bus volcado en zona 7 Mixco (video)

-

Según el piloto del bus el accidente fue ocasionado por un desperfecto mecánico.

Imágenes posteriores al accidente donde se registró un bus volcado al ingresar al puente Tinco, zona 7 de Mixco, ubicado en el kilómetro 15.5 sobre la Calzada Roosevelt, muestran el impacto de daños materiales y personas heridas tras el percance.

: Bomberos Voluntarios

Según reporte de los socorristas alrededor de 46 personas recibieron atención, entre hombres y mujeres.

: Jorge Sente

Entre los heridos se reportan casos con fracturas, lesiones y posibles amputaciones de dedos. Algunos fueron atendidos en el lugar con heridas leves, mientras que otros fueron llevados inconscientes a centros médicos.

(Foto: Bomberos Municipales)

El piloto del bus declaró a Noti7 que el accidente pudo originarse por un desperfecto mecánico. "Sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus", explicó, e indicó que ya fue evaluado por las autoridades.

: Bomberos Voluntarios

Las imágenes posteriores al incidente muestran los daños materiales en la unidad y pertenencias de los pasajeros dentro y fuera del bus, mientras los cuerpos de socorro realizaban las labores de rescate.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El tránsito en el sector continúa afectado mientras se coordinan las tareas de retiro del vehículo y limpieza del área. Sin embargo, el paso por área mejora con el transcurrir del tiempo, según indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.