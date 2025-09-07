Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican a víctimas que murieron atropelladas en San Raymundo (video)

  • Por Jessica González
07 de septiembre de 2025, 07:48
Tío y sobrino fallecieron en el lugar. (Foto: captura de video)

Tío y sobrino fallecieron en el lugar. (Foto: captura de video)

Tío y sobrino fueron víctimas de un fatal accidente mientras caminaban por la calle.

EN CONTEXTO: Surge video de accidente en el que murieron un hombre y un niño

Bomberos Voluntarios atendieron la noche del sábado un accidente de tránsito en el que fallecieron dos personas.

Un hombre y un niño caminaban por la calle cuando vieron un auto venir a excesiva velocidad, en ese momento se subieron a la acera, pero el conductor perdió el control y los atropelló.

El carro quedó volcado y terminó colisionando frente a un local comercial.

Autoridades identificaron a las víctimas como Rony Porfirio Cotzojay Tepeu, de 7 años, y su tío político, Pedro Coc Xiquin, de 52.

Así fue el accidente: 

Hasta ahora se desconoce qué pasó con el conductor del auto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar