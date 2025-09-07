Identifican a víctimas que murieron atropelladas en San Raymundo (video)

Tío y sobrino fueron víctimas de un fatal accidente mientras caminaban por la calle.
Bomberos Voluntarios atendieron la noche del sábado un accidente de tránsito en el que fallecieron dos personas.
Un hombre y un niño caminaban por la calle cuando vieron un auto venir a excesiva velocidad, en ese momento se subieron a la acera, pero el conductor perdió el control y los atropelló.
El carro quedó volcado y terminó colisionando frente a un local comercial.
Autoridades identificaron a las víctimas como Rony Porfirio Cotzojay Tepeu, de 7 años, y su tío político, Pedro Coc Xiquin, de 52.
Así fue el accidente:
Hasta ahora se desconoce qué pasó con el conductor del auto.