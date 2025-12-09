Identifican a víctimas del trágico accidente que dejó 6 fallecidos y 22 heridos

En el lugar del accidente murieron cinco personas y una más perdió la vida en el centro asistencial al que fue trasladada.
EN CONTEXTO: Trágico accidente en Camotán: cinco personas fallecen y varias resultan heridas
Un hecho lamentable se registró en el kilómetro 197.5 en la ruta que conduce a la Frontera El Florido, específicamente en el sector conocido como La Vuelta del Tribilin en Aldea El Brasilar del municipio de Camotán, Chiquimula, cuando se registró un accidente de tránsito.
En ese punto, un picop volcó por causas que se desconocen y dejó seis personas fallecidas; cinco en el lugar del accidente y una más en el Hospital Nacional de Chiquimula.
La víctima que murió en el hospital fue identificada como Felícita García, de 72 años; originaria de Aldea El Tular del municipio de Camotán, Chiquimula.
Los otros cinco fallecidos
En el sitio del accidente quedaron cinco personas fallecidas, tres hombres y dos mujeres, quienes fueron identificados por familiares y vecinos del sector.
Se trata de Miguel Ángel Pérez Santiago, Juan Aldana, María del Socorro Pérez, Adelina Felipe Oahaca y una víctima más que aún no ha sido identificada y fue trasladada como XX a la morgue del INACIF.
Autoridades, cuerpos de socorro y el Ministerio Público (MP) continúan con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades de este lamentable hecho que enluta a varias familias de la región.
Los heridos
Un total de 22 personas fueron trasladadas a diferentes Centros Asistenciales, 21 al Hospital Nacional de Chiquimula y uno al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Chiquimula.
De ellos se lograron identificar a 20 heridos, los cuales son:
- María Margarita Ramírez Pérez, 55 años.
- Elvia Guerra, de 46.
- Nelsy Johana Nufio Guerra, de 17.
- Alberto Santiago Esquivel, de 60.
- Ronal Randolfo Nufio Guerra, de 12.
- Nataly Rocisel Aguilar García, de 7.
- Selfa María Vásquez Ramírez, de 29.
- Constantina García Ohajaca, de 63.
- Santos Alirio Nufio Guerra, de 14.
- Edy Josué Aquino Molina, de 4.
- Wendy Yuleni Pérez Pérez, de 3.
- María Marta Vásquez Ramírez, de 70.
- Delmy Rosibel Pérez García, de 25.
- Daniel Pérez Ramírez, de 41.
- Martir Pérez Santiago, de 50.
- Francisco Santiago Pérez, de 67.
- Catalina Pérez, de 60.
- Victoriana Pérez, de 73.
- José Abigail Pérez Vásquez, de 7.
- Olivia Pérez Pérez, de 55.