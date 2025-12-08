Trágico accidente en Camotán: cinco personas fallecen y varias resultan heridas

Un picop volcó en la conocida vuelta del Tribilin y varias personas quedaron tendidas en el asfalto.
Un trágico accidente se registró la mañana de este lunes 8 de diciembre en el km. 197.5, en la conocida vuelta del Tribilin, Aldea El Brasilar del municipio de Camotán, Chiquimula.
Por causas aún desconocidas, el conductor de un picop perdió el control y volcó en el asfalto, dejando a cinco personas fallecidas y varias más heridas.
Cuerpos de socorro ya están en el lugar para atender a los heridos, mientras que las autoridades ya investigan lo ocurrido.
Estas son las imágenes: