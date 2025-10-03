IDV califica de improcedente el traslado del caso de Kevin Malouf a un Juzgado de Paz

-

El Instituto de la Víctima denunció la resolución que favorece a Kevin Malouf en el caso de la muerte de Floridalma Roque.

El Instituto de la Víctima (IDV) denunció públicamente la decisión del juez Arnulfo Rafael Carrera Dávila del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, quien se inhibió de conocer el proceso penal en contra de Kevin Malouf Sierra, principal señalado en el caso de la muerte de Floridalma Roque, y ordenó remitirlo a un juzgado de paz penal, bajo el argumento de que los delitos imputados son de "menor gravedad".

Según el instituto, la resolución notificada el 1 de octubre califica los hechos como delitos que no superan los cinco años de prisión, lo que consideran, es una "grave distorsión jurídica", pues el caso aún está bajo disputa legal respecto a si se trató de homicidio culposo o doloso por omisión médica.

"Es completamente arbitrario y prematuro que el Juzgado Quinto Penal haya dado por sentado que se trata de homicidio culposo, ignorando que la Corte de Constitucionalidad ordenó continuar con el trámite del amparo que impugna precisamente esa calificación", afirmó el Instituto.

El Instituto de la Víctima denunció públicamente la resolución que favorece a Kevin Malouf en el caso de la muerte de Floridalma Roque. (Foto: captura de pantalla)

La Corte de Constitucionalidad resolvió el pasado 29 de septiembre dar con lugar el amparo presentado por el Instituto de la Víctima, lo que deja claro que la resolución sobre la naturaleza del delito aún no está firme, y por lo tanto, remitir el caso a un juzgado de paz es una decisión sin sustento legal.

El Instituto enfatizó que Malouf tenía un rol de garante de la vida de Roque y omitió actuar para salvarla, configurando elementos de un homicidio doloso por omisión.

Kevin Malouf comparece por videoconferencia ante un juez durante una audiencia relacionada con el caso penal por la muerte de Floridalma Roque. (Foto: captura de pantalla)

Además, considera que la actuación judicial en este caso ha favorecido sistemáticamente a los acusados, negando justicia a los familiares de la víctima.

Roque falleció en circunstancias que el Instituto califica como un crimen doloso por omisión médica, y que ha estado marcado por retardos, resoluciones cuestionables y decisiones que generan desconfianza en el sistema de justicia penal.

Floridalma Roque posa en una fotografía tomada en Estados Unidos, lugar en donde vivió antes de regresar a Guatemala. (Foto: Cortesía)

"Los órganos jurisdiccionales que han conocido de este proceso han bloqueado sistemáticamente el derecho de los familiares de Floridalma Roque a obtener una sentencia justa", concluyó la institución en el comunicado oficial.