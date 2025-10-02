La resolución que trasladó el caso de Malouf a un Juzgado de Paz

-

El caso de Kevin Malouf, acusado del asesinato de Floridalma Roque, será traslasado a un Juzgado de Paz Penal.

El proceso penal que se sigue contra el médico Kevin Malouf y sus colaboradoras, la enfermera Lydia Moreira y la asistente Susana Rojas, por la muerte de la ciudadana hondureña Floridalma Roque, dio un giro procesal relevante.

El expediente será remitido a un Juzgado de Primera Instancia de Paz Penal del departamento de Guatemala, después de que el Juzgado Quinto Penal decidiera inhibirse de seguir conociendo el caso.

Extracto explica que el juzgado se inhibe de conocer el proceso por considerar que los delitos imputados no superan los cinco años de prisión y ordena remitir el caso a un Juzgado de Paz. (Foto: captura de pantalla)

El análisis realizado por el órgano jurisdiccional que llevaba el caso determinó que los delitos que supuestamente cometió el médico —homicidio culposo y encubrimiento propio— no son de su competencia, razón por la cual ya no puede conocerlos.

Para entender esto hay que revisar lo que señala el inciso b, del artículo 44 del Código Procesal Penal de Guatemala, que habla sobre la competencia que tienen los jueces de paz penal.

El texto dice que este tendrá a su cargo "el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los cinco años, con excepción de los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad".

Esto es relevante debido a que el Código Penal de Guatemala en su artículo 127 que habla del homicidio culposo señala que el autor de este delito será sancionado "con prisión de dos a cinco años".

Floridalma Roque desapareció el 13 de junio de 2023, tras someterse a una cirugía estética en la clínica de Kevin Malouf.

Mientras que el artículo 474 de la misma normativa, que trata del encubrimiento propio, establece que quien cometa dicho delito podría recibir una pena que puede ser de "dos meses a tres años de prisión".

Implicaciones

Si bien el traslado de la carpeta judicial no significa la extinción de la persecución penal, el cambio de sede judicial provoca que el proceso siga en un juzgado con atribuciones para resolver de forma ágil los delitos de menor gravedad en comparación con los que conoce la judicatura de mayor instancia.

Además, el cambio a un delito culposo —homicidio— significa que las autoridades interpretan que el hecho penal se cometió "por imprudencia, negligencia o impericia" y se quita la carga dolosa que significa que la acción "ha sido prevista" o al menos se presentaba como "posible" por el ejecutante, esto según los artículos 11 y 12 del Código Penal Guatemalteco.

Juan Carlos Aquil, abogado querellante del Instituto de la Víctima, consideró que "es incorrecto" lo que sucede, ya que a su criterio el juez indica "en una sobre resolución que los delitos tienen una pena máxima de 5 años".

El abogado consideró que no es cierto que el homicidio culposo tenga una pena máxima de cinco años, pues en condiciones especiales, el delito puede ser penado con mínimo de tres años y un máximo de ocho años de prisión.

"Ella como juez no tiene impedimento legal para conocer el caso. Si el delito fuera menor, aun así podría conocerlo, esto podría constituir una denegación de justicia, pues, se estaría violando el debido proceso y los derechos de las víctimas", afirmó Aquil.

Antecedentes

Todo esto se da luego de la excusa presentada por el juez Pedro Rodolfo Laynez Lux, del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, quien presentó sus argumentos para apartarse del caso.

El proceso es remitido al Juzgado de Paz Penal para continuar con la tramitación contra los sindicados Kevin Malouf, Lydia Silva y Susana Rojas. (Foto: captura de pantalla)

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal conoció la petición y resolvió aceptar dicha excusa, lo que obliga a buscar un nuevo juzgado que sea competente.

En consecuencia, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala emitió la resolución que formaliza el traslado del expediente a un Juzgado de Paz Penal.

Fragmento del expediente judicial emitido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, donde se detalla el traslado del caso desde el Juzgado Cuarto por los delitos imputados, homicidio culposo y encubrimiento propio. (Foto: captura de pantalla)

Floridalma Roque, fue una mujer de nacionalidad hondureña, quien falleció en junio de 2023 luego de someterse a un procedimiento estético en la clínica del cirujano Kevin Malouf.

El caso adquirió notoriedad pública luego que sus familiares denunciaran su desaparición y el dueño de la clínica médica asegurara que la mujer se había retirado de la misma por sus medios.

Sin embargo, luego de las investigaciones, el Ministerio Público desmintió la versión del médico Malouf y lo acusó como responsable de la muerte de Roque.