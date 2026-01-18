IGSS confirma un agente fallecido tras ataques contra PNC

Hasta ahora se reportan 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) gravemente heridos.
OTRAS NOTICIAS: EN VIVO: Terroristas paralizan el país, reportan alerta de seguridad a nivel nacional
Estos agentes víctimas de ataques armados por terroristas de la mara 18, fueron trasladados a distintos centros hospitalarios. Uno de ellos fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que recibió a seis heridos de gravedad.
A través de un comunicado, lamentó y confirmó la muerte de uno de los agentes intervenidos en sus instalaciones. "El estado de salud de los otros agentes es estable y continúan recibiendo la atención médica correspondiente" dijeron.
Asimismo, informaron que "el IGSS cuenta con el abastecimiento necesario de medicamentos para garantizar la atención oportuna".
Esto indicaría que el número de miembros de la PNC víctimas de estos ataques, aumentan a ocho muertos, luego de que en una conferencia de prensa, Marco Villeda, ministro de Gobernación indicará que siete eran los agentes abatidos.