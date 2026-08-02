El IGSS ofrecerá prótesis para pacientes que fueron sometidas a una mastectomía

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El servicio comenzó a ofrecerse en el Hospital de Gineco Obstetricia y está dirigido a pacientes que fueron sometidas a una mastectomía parcial o total.

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Las mujeres afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que hayan concluido su tratamiento por cáncer de mama podrán acceder a prótesis mamarias externas como parte de su proceso de rehabilitación. El servicio comenzó a ofrecerse en el Hospital de Ginecoobstetricia y está dirigido a pacientes que fueron sometidas a una mastectomía parcial o total.

Las prótesis, elaboradas en silicona y adaptadas a las características de cada paciente, buscan ayudar a recuperar el equilibrio corporal, mejorar la postura y reducir molestias musculares derivadas de la ausencia de una mama. Además, especialistas señalan que este tipo de dispositivos también puede contribuir al bienestar emocional y la autoestima durante la recuperación.

Las prótesis son completamente externas y personalizadas. (Foto: Nuestro Diario)

Para optar al beneficio, las pacientes deben haber concluido el proceso de atención que incluye diagnóstico, quimioterapia, radioterapia (cuando corresponda), cirugía y recuperación médica.

Posteriormente, el médico tratante evaluará cada caso y, de considerarlo necesario, realizará la referencia para la entrega de una prótesis personalizada y dos brasieres diseñados para su uso.

El compromiso es ofrecer una atención integral que trascienda el tratamiento del cáncer. (Foto: Nuestro Diario)

En cifras

De acuerdo con datos del Hospital de Gineco Obstetricia, durante 2025 se atendieron 20 mil 881 consultas oncológicas y se practicaron 1 mil 3 cirugías relacionadas con esta especialidad. En el primer semestre de este año se registran 11 mil 257 consultas y 526 procedimientos quirúrgicos.

Especialistas del hospital indican que la pérdida parcial o total de una mama puede provocar alteraciones posturales, dolor en cuello y espalda, además de afectar la salud emocional. Las prótesis externas no requieren una nueva cirugía y pueden utilizarse una vez finalizado el tratamiento médico.