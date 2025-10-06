Imágenes del derrumbe que bloqueó la carretera a El Salvador (videos)

-

Se recomienda precaución a conductores y peatones que circulan por el área afectada.

Tras la alerta del derrumbe sobre el kilómetro 24 de la 24 de la CA-1 Oriente, hacia carretera a El Salvador, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) comenzó los trabajos de limpieza luego del derrumbe que bloqueó completamente los cuatro carriles en ambos sentidos de la ruta durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

La maquinaria pesada ya se encuentra en el lugar para remover del material con el objetivo de restablecer la circulación vehicular. Para acelerar el proceso, COVIAL coordina el ingreso de más equipos al área afectada.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas que transitan por la zona, o que planean hacerlo, mantenerse informados y tomar precauciones mientras continúan las labores de limpieza.

Sobre el derrumbe

El derrumbe fue reportado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales la madrugada del 6 de octubre, que confirmó la obstrucción total de los cuatro carriles y el cierre del paso en ambos sentidos.

Rutas alternas

Ante el cierre, varios conductores han optado por utilizar rutas alternas como la carretera hacia Boca del Monte, donde ya se observa una carga vehicular elevada. La PMT de Villa Canales sugiere también utilizar vías como la avenida Petapa, Aguilar Batres o la vía privada, así como salir con anticipación y atender las instrucciones de los agentes de tránsito.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que el derrumbe ha incrementado la circulación hacia sectores como la vía alterna del sur, Santa Catarina Pinula y Boca del Monte, por lo que se mantienen monitoreos para regular el flujo vehicular en esas áreas.