¡Imágenes impresionantes! Los videos del incendio en una vivienda de la zona 12

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas de un incendio que consumió una propiedad, ubicada en la Colonia Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre, socorristas informaron sobre un incendio estructural en la 21 calle, entre 6ª y 7ª avenida, de la zona 12, en la colonia La Reformita.

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajan en conjunto para sofocar el incendio en La Reformita, zona 12



Imágenes difundidas desde el lugar evidencian la magnitud del incendio, que provocó daños materiales en el inmueble afectado.

Los Bomberos Municipales indicaron que varias unidades trabajaron para controlar el fuego, utilizando mangueras de alta presión desde dos frentes de ataque.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y no se registran personas heridas.

Hans Lemus, vocero de Bomberos Voluntarios, indicó que hasta el momento se encuentra bastante controlado el incendio que ocurrió en una aparente recicladora.

Además, informó que hasta el momento se desconoce si existen personas heridas, atrapadas o carbonizadas; mientras tanto, por ahora se realiza una búsqueda primaria de posibles víctimas bajo los escombros.